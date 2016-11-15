Двоє прикарпатців намагалися викрасти огорожу з цвинтаря

Двоє зловмисників, один з яких відбував покарання у місцях позбавлення волі, намагались викрасти із сільського цвинтаря та здати на брухт чугунну огорожу.

Із повідомленням про крадіжку до Рогатинського відділення поліції звернувся сільський голова одного із населених пунктів району та повідомив про те, що з території місцевого кладовища викрадено кілька секцій металевої (чугунної) огорожі. Прибувши на місце події, правоохоронці “на гарячому” застали зловмисників, які намагалися таким способом “підзаробити”, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на СК ГУНП України в Івано-Франківській області.

Зловмисниками виявилися жителі району, один з яких в минулому притягався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок. Два товариші віком 27 та 42-років, мотивували свій вчинок тим, що ніде не працюють, грошей на прожиття не мали, тож таким способом вирішили збагатитись.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст.15 та ч.2 ст. 185 (крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб Кримінального кодексу України.

Наразі проводиться слідство.