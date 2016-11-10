Двоє підлітків на Прикарпатті викрали авто у пенсіонера

Двоє підлітків на Прикарпатті викрали авто у пенсіонера

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У поліцію звернувся автовласник та повідомив про викрадення легковика. Співробітники Галицького відділення поліції, в ході проведених першочергових оперативно-пошукових заходів, викрили зловмисників.

До правоохоронців за допомогою звернувся 70-річний житель міста Бурштин. Чоловік повідомив, що невідома особа незаконно заволоділа його транспортним засобом, залишеним у дворі будинку, інформує Бліц інфо.

Don Yapon

Слідчо-оперативна група одразу виїхала на місце події та згодом встановила осіб, причетних до злочину та розшукала викрадену автівку.

Ними виявилися два жителі району, віком 16 та 17-ти років.

Як виявилося, потерпілий залишив свій автомобіль марки “ВАЗ -2101” в дворі будинку, а неповнолітні шляхом підбору ключа до дверей автомобіля, проникли в салон та, зламавши замок запалювання завели авто та поїхали.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Автомобіль правоохоронці вилучили. Проводиться слідство.

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