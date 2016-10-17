Двоє мешканців Коломиї потрапили у ДТП на Рогатинщині

У неділю, 16 жовтня 2016 р., о 08.10 у с. Фрага Рогатинського району зіткнулися “FORD FOCUS” та “VOLKSWAGEN Caddy”.

За кермом “FORD FOCUS” перебувала 34-річна мешканка м. Калуша, “VOLKSWAGEN Caddy” керувавав 33-річний коломиянин, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління з питань НС Івано-Франківської ОДА.

Внаслідок ДТП коломиянин, водій “VOLKSWAGEN Caddy”, отримав тілесні ушкодження у вигляді забою грудної клітки та м’яких тканин шиї, а його 55-річна пасажирка, також мешканка м. Коломиї, отримала тілесні ушкодження у вигляді забою грудної клітки, садна лівої надбрівної дуги.

Водій автомобіля “FORD FOCUS” отримала тілесні ушкодження у вигляді перелому нижньої третини лівого стегна.



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