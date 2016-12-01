Двоє коломийських правоохоронців вирушили на два місяці на Схід

Вчора, 30 листопада з Івано-Франківська урочисто відправили в зону АТО півсотні прикарпатських поліцейських.
З Коломиї на Схід вирушили двоє коломийських правоохоронців.
Про це у Фейсбук повідомив начальник Коломийської поліції Остап Білейчук, інформує “Дзеркало Коломиї“.
“З Івано-Франківська до східного регіону України у відрядження відправився зведений загін працівників прикарпатської поліції. Цього разу із Коломийського відділу поліції вирушило двоє правоохоронців. Успішної служби та живими і неушкодженими повернутися додому!”