Двоє дітей-сиріт з Франківщини отримали власне житло

Відтепер 17-річна Ліля та 14-річний Валерій мешкатимуть у власній двокімнатній квартирі.

Служба у справах дітей ОДА розробила торік відповідний проект, а рішенням сесії облради затверджено Регіональну цільову програму соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності на 2016-2020 роки, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу Івано-Франківської ОДА.

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На виконання згаданої програми, за кошти, виділені з обласного бюджету (368,0 тис. грн). та з міського бюджету м. Надвірної (35,0 тис. грн), Надвірнянська РДА придбала двокімнатну квартиру у м. Надвірній для дітей, позбавлених батьківського піклування – Лілії, 1999 року народження, та Валерія, 2002 року народження.

Відтепер щасливі діти матимуть своє власне помешкання.