Двоє 22-річних киян заблукали на Говерлі

Вчора, 29 грудня, о 13.20 год. в ОКЦ УДСНС в області надійшло повідомлення про те, що на г. Говерла, біля смт. Ворохти Яремчанської міськради, заблукало двоє 22-річних киян.

О 13.25 для проведення пошуково-рятувальних робіт виїхали рятувальники Ворохтянського ПРВ ГПРЧ АРЗ СП (6 осіб і 1 техніка), пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління ЦЗ Івано-Франківської ОДА.

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О 16.40 працівники Ворохтянського ПРВ знайшли і доставили заблукалих туристів до місця тимчасового проживання туристичної бази “Заросляк”.

Стан туристів задовільний.