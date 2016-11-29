Духовно-культурний центр хочуть побудувати в Крилосі

Ще у жовтні на Міжнародній науковій конференції, яка відбулася в НЗ “Давній Галич”, науковці з Києва, Львова, Чернівців, Івано-Франківська, Галича працювали над концепцією створення, розвитку та функціонування цього Центру.

На 18 грудня заплановано продовження конференції за участю практиків – проектантів, архітекторів, де будуть розглядатися питання проектування духовно-культурного Центру, інфраструктури міста для туристичної привабливості, зональної розбивки території з врахуванням комплексного бачення розвитку усієї території Центру, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу Галицької РДА.

Завдання, яке стоїть сьогодні перед районною владою, – створення робочої групи щодо проектування та будівництва духовно-культурного центру в Крилосі-Галичі. До її складу увійдуть представники районної та місцевої влади Галича і Крилоса, НЗ “Давній Галич”, архітектори та проектанти.

Дано доручення до наступного засідання робочої групи узагальнити всі напрацювання, які вже існують, підготувати конкретні пропозиції для розробки проекту, який мав би, в тому числі, туристичну й інвестиційну привабливість.