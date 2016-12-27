ДТП у Шепарівцях: через перевищення швидкості джип виїхав на кільце. ФОТО

Вчора на кільці у Шепарівцях, що на Коломийщині трапилася ДТП.

Водій, керуючи автомобілем “Toyota Land Cruiser” по вулиці Карпатській, заїхавши в село Шепарівці, не впорався з керуванням, в’їхав на кільцеву розв’язку, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження та пошкодив транспортний засіб, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Коломийську поліцію.



Причина ДТП – перевищення швидкості.

Водій доставлений в Коломийську ЦРЛ, після чого відправлений в Івано-Франківськ, у зв’язку з травмою хребта.