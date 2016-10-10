ДТП у Карпатах: Автомобіль з п’ятьма людьми злетів у річку

Вчора, 9 жовтня поблизу села Тухля близько 17.00 на автодорозі Сколе-Славське трапилась аварія, в якій травмувались п’ятеро осіб.

Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

18-річний львів’янин за кермом легкового автомобіля Mazda не справився керуванням та з’їхав з моста, який проходить через місцеву річку Тухлянку. Внаслідок ДТП травмовано п’ять осіб.

Водій автівки та 21-річний пасажир у важкому стані перебувають у реанімації Сколівської центральної лікарні.

Три 18-річні пасажирки госпіталізовані до хірургічного відділення у стані середньої важкості.

Додаткові обставини автопригоди з’ясовують правоохоронці.