ДТП на Карпатській: водій BMW X5 зніс електроопору. ФОТО

У ніч на п’ятницю приблизно о 4 годині ранку на вулиці Карпатській у Коломиї навпроти автозаправки трапилася ДТП, повідомляє “Дзеркало Коломиї”.

Водій автомобіля “BMW X5” не впорався з керуванням і в’їхав в електроопору, внаслідок чого опора впала на проїжджу частину дороги.

Як інформують у ДАІ, спочатку працівники заправки повідомили, що водія, який скоїв ДТП, в автівці немає. Але на час приїзду ДАІ водій перебував на місці ДТП.

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У соцмережах користувач Pan Chak завантажив світлину, на якій зображений міліцейський головний убір і підписав.

Але, як спростовують у ДАІ, фуражки в автівці не побачили, а водій їхав сам.

ФОТО: Pan Chak/Facebook