Дружина козака Гаврилюка, коломиянка Ярина закликала ігнорувати “95 квартал” після пародії на її чоловіка

Студія “Квартал 95” на своєму каналі “You Tube” розмістила пародійну короткометражку під назвою “Козак Гавриляк”.

Звичайно, не складно здогадатися, що головний “герой” пародії – нардеп Михайло Гаврилюк. Згідно зі сценарієм відеоролика, козак Гавриляк селиться в будиночок із солом’яною стріхою, тягнучи на плечах рюкзак, набитий грошима, п’є самогон, після чого намагається знайти “контакт” з командою у вигляді пса, півня і кота, передає “Дзеркало Коломиї” з посиланням на “Є“.

Багато українців, подивившись ролик, почали писати незадоволені коментарі, мовляв, Гаврилюк зараз один з небагатьох депутатів, який хоча б щось намагається зробити для країни і не “світить” перед народом дорогими квартирами й автомобілями, яких у нього немає. Навіщо ж потрібна була така брудна пародія?

Думки самого Михайла Гаврилюка поки немає, зате його дружина, коломиянка Ярина на своїй сторінці в Фейсбуці встигла розповісти, що думає з цього приводу.

“Я, наприклад, не побачила нічого спільного між Михайлом і тим, що зняли ці “гумористи”. Черговий (перепрошую) висер, передсмертна агонія чи ще одна невдала спроба бути смішними – називайте як хочете.

Тим, кого обурює “творчість” 95-го, їх дії в Латвії, – можу порадити тільки одне – ігноруйте, не накручуйте перегляди.

Особисто я вже давно вдячна Кварталу, бо завдяки їм узагалі перестала вмикати телевізор: боюсь зайвий раз побачити обличчя Зеленського.

Одна біда: якщо телеканали й надалі годуватимуть народ таким відверто тупим та неякісним продуктом, то просвітлення не дочекаємось ніколи”, – написала Ярина.