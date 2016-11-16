Довжелезна черга з 1160 автівок утворилася на кордоні з Польщею

1160 автомобілів стояли в чергах до пунктів пропуску на кордоні з Польщею.

У пункті пропуску “Устилуг” – 300 автомобілів, у “Раві-Руській” – 250, у ПП “Краковець” – 220, “Ягодин авто” – 140, в “Угринові” – 120 транспортних засобів, в ” ПП “Грушів” — 70, “Шегині” — 60. У пункті пропуску “Смільниця” черг немає, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням Вікна.

На кордоні зі Словаччиною пункт пропуску “Ужгород” заблокований, у пункті пропуску “Малий Березний” автомобілів в черзі не було.

На кордоні з Угорщиною в пункті пропуску “Тиса”, “Лужанка”, “Вилок”, “Косино” черг не було.

На кордоні з Румунією черг також немає, “Солотвино” — заблоковано.

Такою була ситуація станом перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 08.00 середи, 16 листопада.