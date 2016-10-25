Документальний фільм про подорож байкерів від Києва до Карпат зняли в Україні

У Львові покажуть першу українську документальну стрічку, виконану в жанрі road movie. 5 листопада відбудеться прем’єра фільму “Dustards” – історія про мотоподорож країною, у якій взяли участь четверо друзів.

“Автор ідеї фільму Олександр Попко – мандрівник за професією, має агенцію подорожей. А ще він крутий спортсмен з велоспорту. Володимир Череміс грав колись в київській групі STINX. Зараз він має свій бренд одягу і спорядження Hardride, серед іншого займається створенням кастомних роверів і працює художником-постановником. Ігор Калюх робить своїми руками різні речі з дерева. Сергій Дозер займається кастомізацією мотоциклів, і робить це на такому рівні, що його знають і за межами України. На байках його авторства якраз і їдуть хлопці в кіно”, – розповідає про героїв фільму організаторка кінопоказу Ляна Мицько, пише Zaxid.net.

Зйомки фільму відбулись ще влітку 2015 року. Підготовка проекту зайняла кілька місяців, а сама поїздка, що увійшла до зйомки, тривала тиждень. Маршрут подорожі пролягав від Києва через Кам’янець-Подільський і до Карпат.

“Мені здається, кожна людина, яка живе в Україні і за її межами, має знати, на якій дивовижній землі ми живемо”, – каже режисер фільму Стас Гуренко.