Додому до Коломиї: 10-та бригада повертається на постійне місце дислокації. ФОТО

10-та окрема гірсько-штурмова бригада повертається зі Сходу на постійне місце дислокації до Коломиї.

Про це сьогодні повідомили на сторінці 10-тої бригади у соцмережі, пише Дзеркало Коломиї.

“Коли прийшла новина, що 10-ту ОГШБр по ротації виводять зі сходу у ППД, тобто у Коломию, то у місті цю звістку сприйняли, як велику-велику радість. Віват!!!Хлопці повертаються з війни додому живими! І їх там з нетерпінням чекають не тільки рідні солдат, а й інші, не байдужі до долі України та нашої армії, люди. Скоро, бригада погрузиться у ешелони, та відправиться на Захід України, де її чекає вдячна, прекрасна Коломия, її відкриті, приязні люди. Настрій у бійців відмінний, адже вони їдуть додому!

Коломия, ми, солдати України, вітаємо тебе!!!!!”

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