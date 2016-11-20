Добровольця АТО з Прикарпаття можуть депортовувати в Росію — військові закликають стати на його захист

Добровольця АТО з Прикарпаття можуть депортовувати в Росію — військові закликають стати...

Учасники АТО закликають стати на захист біженця з Росії Олега Бутусіна, якому відмовили в українському громадянстві.

Бійці стверджують, що він заслужив право на життя в України, виборюючи її незалежність у лавах “Правого сектору” на сході країни.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник ГО “Об’єднання учасників бойових дій АТО Калущини” Олександр Соколовський, передає “Репортер”.

“В Івано-Франківську в Адміністративному суді відбудеться засідання суду на оскарження рішення департаменту міграційної служби про ненадання статусу біженця громадянину РФ Бутусіну Олегу, який на стороні України в ДУК “Правому секторі” воював з російськими окупантами. Потрібна підтримка учасників АТО та громадськості, – пише Сколовський. – Не дамо депортувати людину, яка відстоює цілісність України, в руки агресора”.

Засідання у справі Бутусіна відбудеться 21 листопада.

Олег Бутусін разом із дружиною Тетяною виховують 10 дітей. На Прикарпаття вони приїхали з Підмосков’я. Родина оселилась у Галицькому районі, де придбала старенький будинок.

Як повідомили в управлінні державної міграційної Служби в Івано-Франківській області, Бутусіну відмовили в українському громадянстві через відсутність документів, які б підтвердили його особу.

Після цієї відмови Бутусін звернувся по статус біженця до міграційної служби у Львівській області. Там йому теж відмовили.

Дружина Олега Бутусіна, Тетяна, отримала громадянство України, оскільки її прабабуся була родом з України.

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