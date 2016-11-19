Доброчинний проект “ІТ-школяр” набирає на навчання учнів з Прикарпаття

Команда проекту “ІТ-школяр” оголошує про набір на безкоштовне навчання.

“ІТ-школяр” – доброчинний проект компанії “SoftServe”, який вже два роки поспіль дає можливість дітям з області безкоштовно навчатись на курсах з веб-технологій “ІT-Школяр”, пише Фіртка.

Проект був створений, щоб надати можливість дітям-сиротам, напівсиротам та дітям із малозабезпечених та кризових сімей, обдарованим дітям з сільської місцевості вивчати програмування, ближче познайомитись зі світом ІT-технологій, отримати розуміння роботи в цій сфері, її особливостей та переваг.

Окрім основної програми курсу, учасники знайомляться зі світом тестування, тренують так звані “soft skills”: вчаться презентувати себе, ставлять конкретні цілі та задачі, борються зі страхом публічних виступів.

Що ж до цілей проекту, випускники курсу мають зрозуміти, як створюються сайти, навчитись створювати власні html-сторінки, оперувати базовими матеріалом з HTML/CSS та застосувати отриманні знання при створенні власної веб-сторінки. Двомісячний інтенсив завершується своєрідним іспитом − презентацією технічного завдання (створення власної веб-сторінки) та захистом теоретичного питання.

Усі, хто успішно впорався із поставленими завданнями та наполегливо працював протягом навчального періоду, отримують цінні знання та навики, підтверджені сертифікатом IT-Академії SoftServe, можливістю безкоштовного навчання на курсах англійської мови у закладі-партнері − Канадському Бізнес-Центрі та сувенірну продукцію компанії.

Зв’язатися з командою проекту можна за телефонами:

Координатор проекту: Олена Олексин(066) 6560920

Викладач: Станіслав Багрянцев(050) 8241285

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