Доброчинна допомога учасникам АТО звільнена від оподаткування ПДФО

Для забезпечення соціального захисту та допомоги учасникам бойових дій, які захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, і беруть безпосередню участь в АТО, вітчизняне законодавство передбачило низку пільг, в тому числі щодо сплати податків і зборів.

З метою заохочення громадян до підтримки захисників України, встановлено, що не оподатковується податком на доходи фізичних осіб доходи учасника бойових дій під час АТО, отримані в якості благодійної допомоги, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу Івано-Франківської ОДА.

Також передбачено пільгу і для самих благодійників – не оподатковуватимуть доходи, отримані ними для надання благодійної допомоги учасникам АТО.

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Тобто, якщо фізична особа, яка внесена до Реєстру волонтерів антитерористичної операції, отримала кошти від населення, які в подальшому передає бійцю АТО, то у волонтера та у бійця АТО доходи у вигляді отриманих грошових коштів не будуть оподатковуватись податком на доходи фізичних осіб.

Також не оподатковується податком на доходи фізичних осіб сума щорічної разової грошової допомоги, яку надають учасникам АТО.

Зазначені норми передбачено статтею 165 Податкового кодексу України.