Добірка кращих українських колядок. АУДІО

Одне з найсвітліших свят, Різдво, православні християни відзначають 7 січня.

Це свято оповите безліччю традицій, які передаються з покоління в покоління, але головна роль відведена різдвяним пісням та віршам – колядкам, які неодмінно звучать у кожній українській родині і навіть на вулицях країни, пише Новое время.

За допомогою колядок діти і дорослі вітають родичів й друзів з народженням Ісуса, а також бажають щастя, здоров’я і достатку родинам. Більше того люди виходять на вулиці в традиційних костюмах, щоб виконати різдвяні пісні та привітати перехожих зі святом. У цей світлий день пропонуємо добірку милозвучних колядок українською мовою, які подарують по-справжньому святковий настрій на Різдво.