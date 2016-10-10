До Дня захисника України “Укрзалізниця” призначила 11 додаткових поїздів

Для зручних подорожей під час святкування Покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисника України ПАТ “Укрзалізниця” призначено загалом 11 додаткових поїздів у найбільш популярних напрямках.

Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

З 13 по 16 жовтня додатково курсуватимуть такі поїзди:

№ 191/192 Київ – Львів (із Києва та Львова 14 та 16 жовтня);

№ 197/198 Київ – Ковель (туди і зворотно 14 та 16 жовтня);

№ 207/239 Київ – Ужгород (із Києва 13 жовтня та зворотно 16 жовтня);

№ 217/218 Київ – Івано-Франківськ – Ворохта (із Києва 13 жовтня, із Ворохти – 16 жовтня);

№ 249/250 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці (із Києва 13 жовтня, з Чернівців 16 жовтня);

№ 275/276 Київ –Хмельницький (туди та зворотно 14 та 16 жовтня);

№ 223/224 Київ – Одеса (туди і зворотно 14 та 16 жовтня);

№ 180/179 Київ – Дніпро (туди і зворотно 14 та 16 жовтня);

№ 258/228 Одеса – Львів (із Києва 13 жовтня та зворотно 16 жовтня);

№ 232/231 Запоріжжя – Івано Франківськ (з Києва 13 жовтня);

№ 728/727 Київ – Харків (із Києва 13 та 14 жовтня та зворотно 16 жовтня).

Ознайомитися з графіком руху поїздів та придбати квитки можна на сайті booking.uz.gov.ua або в залізничних касах.

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