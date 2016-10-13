До Дня захисника України облрада виготовила спеціальні відзнаки для учасників АТО

До Дня захисника України облрада виготовила спеціальні відзнаки для учасників АТО

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До Дня захисника України Івано-Франківська обласна рада виготовила спеціальні відзнаки героям російської-української війни.

Про це у Фейсбук повідомив голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич, передає “Дзеркало Коломиї“.

Відзнаки були виготовлені спільно з Всеукраїнським братством ОУН-УПА до Дня захисника України.

”Ось такі відзнаки героям російської-української війни до Дня захисника України спільно із Всеукраїнським братством ОУН-УПА виготовила Івано-Франківська обласна рада”, — написав очільник обласної ради.

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