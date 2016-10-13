До Дня захисника України облрада виготовила спеціальні відзнаки для учасників АТО

До Дня захисника України Івано-Франківська обласна рада виготовила спеціальні відзнаки героям російської-української війни.
Про це у Фейсбук повідомив голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич, передає “Дзеркало Коломиї“.
Відзнаки були виготовлені спільно з Всеукраїнським братством ОУН-УПА до Дня захисника України.
”Ось такі відзнаки героям російської-української війни до Дня захисника України спільно із Всеукраїнським братством ОУН-УПА виготовила Івано-Франківська обласна рада”, — написав очільник обласної ради.