До Дня писемності презентували колекцію футболок про сексуальність української мови

До Дня української писемності та мови, який відзначається 9 листопада, проект Fashion AID Фонду “Антиснід” випустив колекцію футболок, присвячених унікальності та сексуальності української мови.

Колекцію “Твоя мова” презентували спільно з інтернет-виданням “Українська правда. Життя“.

Футболки створив дизайнер Святослав Кобзенко, який втілив свою ідею, взявши за основу українські літери та їхні сполучення.

Усі зібрані з продажів кошти будуть спрямовані на допомогу ВІЛ-позитивним дітям.

5 футболок розкривають особливості української мови, позиціонуючи її як сучасну, модну, привабливу та сексуальну: “Є – вона чуттєва, твоя мова”, “ЙО – вона модна, твоя мова”, “Ї – вона унікальна, твоя мова”, “ЬО – вона м’яка, твоя мова”, “Ґ – вона вибухова, твоя мова”.

Концепт “Твоя мова” Святослав Кобзенко створив 13 років тому, беручи участь у конкурсі соціальної реклами. Тоді цю ідею втілили як серію білбордів для кампанії зовнішньої соціальної реклами.

Fashion AID – благодійний інтернет-магазин, який надає можливість будь-якій людині зробити свій внесок у допомогу ВІЛ-позитивним дітям та боротьбу з епідемією ВІЛ/СНІДу в Україні.