Дмитро Міхалець залишається на своїй посаді

В апеляційному суді Івано-Франківської області розглядали скаргу прокуратури на рішення міського суду у справі начальника патрульної поліції міста Дмитра Міхальця. Прокуратура вимагала відсторонити обвинуваченого у перевищенні службових повноважень Міхальця від займаної посади.

Івано-Франківський міський суд відмовив у клопотанні прокуратури відсторонити на два місяці Дмитра Міхальця від займаної посади. В якості запобіжного заходу для Міхальця, якого обвинувачують у побитті ветерана АТО, обрали особисте зобов’язання.

Сьогодні в апеляційному суді розглянули скаргу прокуратури. Прокурор вимагав скасувати ухвалу міського суду і відсторонити Дмитра Міхальця від займаної посади начальника управління патрульної поліції Івано-Франківська.

“На цей час треба провести слідчий експеримент, допитати працівників патрульної поліції. Безумовно, перебування Міхальця на посаді матиме вплив на свідків. Виходячи з інтересів кримінального провадження й потреб слідчих дій, вважаю за необхідне відсторонити Міхальця від посади”, – наполягав прокурор.

Представник потерпілого Івана Чайковського підтримав відсторонення обвинуваченого від посади:

“Міхалець, перебуваючи на посаді, може чинити тиск на своїх підлеглих, які є свідками у справі. Неодноразово відкладалося проведення слідчих дії через перебування Міхальця у відрядженні. Тому прошу скасувати ухвалу міського суду і задовольнити апеляцію прокурора у повному обсязі”.

Дмитро Міхалець не заперечував, що офіційно перебував у відрядженні.

“Пана Івана (Чайковського) я бачу кожного дня і вітаюся з ним. Рамки закону переступати я не збираюся, чинити тиск на підопічних і потерпілого я не буду. Я зараз забезпечую свою вагітну дружину. І якщо мене відсторонять від посади, я не матиму як утримувати родину і мені прийдеться переїхати до батьків у Тернопіль”, – сказав Міхалець.

Адвокат Міхальця назвав апеляцію прокурора необґрунтованою.

“Якби він вчинив якесь порушення щодо свого підлеглого, то тоді він міг би чинити тиск на своїх підлеглих. А у матеріалах справи йдеться про якесь порушення у кабінеті. Тому говорити, що Міхалець не може бути на посаді, бо там треба провести слідчий експеримент і відтворення події, то це дві години часу. На мою точку зору, думка прокурора, що Міхалець через своїх підлеглих може тиснути на потерпілого, є необґрунтованою. Те, що Міхалець може незаконно впливати на свідків, – теж суб’єктивна думка прокурора. Жодних спроб перешкоди слідству чи суду через підлеглих мій підзахисний не чинив. Надіємося, що руками суду Міхальця не відсторонять від роботи і він керуватиме підрозділом, який наводить порядок”, – сказав адвокат.

Колегія апеляційного суду вирішила відхилити апеляційну скаргу прокурора і залишити ухвалу міського суду без змін.

Нагадаємо, 26 жовтня голова патрульної поліції Івано-Франківська Дмитро Міхалець отримав оголошення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ст. 365 ч. 2 – перевищення влади або службових повноважень. Учасник АТО, боєць батальйону спецпризначення “Івано-Франківськ” Іван Чайковський звинуватив начальника патрульної поліції Дмитра Міхальця у побитті.