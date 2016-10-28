Дмитра Міхальця не відсторонили від займаної посади начальника патрульної поліції Франківська

У п’ятницю, 28 жовтня, в Івано-Франківському міському суді почали розглядати справу керівника патрульної поліції міста Дмитра Міхальця.

Справу розглядає слідчий суддя Роман Хоростіль. Адвокат Міхльця Ігор Кукушкін заявив, що нардеп Віктор Шевченко готовий взяти начальника патрульної поліції міста на поруки, однак прокурор проти. Мовляв, треба заставу, повідомляє “Репортер”.

Після півгодини у нарадчій кімнаті суддя Роман Хоростіль оголосив ухвалу: суд вирішив відпустити головного копа Франківська під особисте зобов’язання. Воно полягає у покладенні на підозрюваного обов’язку виконувати покладені на нього слідчим суддею зобов’язання.

Тепер Міхалець зобов’язаний прибувати до суду за вимогою; не виїжджати з місця проживання, без дозволу слідчого, прокурора або суду.

У разі невиконання зобов’язань до Міхальця можуть застосувати більш жорсткий запобіжний захід – йдеться про грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати.

Прокурор пропонує відсторонити Міхальця з посади, однак адвокат Кукушкін заявив, що підстав для відсторонення немає.

“Відсторонення від займаної посади – це для мене моральний удар. В мене є підтримка моїх людей, без них я не керівник, – каже Міхалець. – Працювати в поліції – мій єдиний дохід”.

Суддя знову пішов до нарадчої кімнати. Через 15 хвилин суддя Роман Хоростіль оголосив ухвалу.

Врешті, суд відхилив клопотання прокурора – Дмитра Міхальця не відсторонили із посади начальника патрульної поліції Франківська

Нагадаємо, 5 вересня атовець Іван Чайковський на вулиці Січових Стрільців в Івано-Франківську залишив авто поблизу будівлі Пенсійного фонду. До нього підійшли патрульні, попросили документи, сказали, що він порушив правила паркування. Чоловік пояснив, що припаркувався за дорожньою розміткою, а нового знаку не помітив. Представився інвалідом АТО і просив не складати на нього постанову та відпустити. Однак копи папір написали.

Згодом, переглянувши постанову, чоловік виявив, що патрульні вписали не той знак. І наступного дня поїхав до поліції вирішувати питання з керівником патрульних – Дмитром Міхальцем. Після того Чайковський звинуватив Міхальця у брутальному побитті з киданням на підлогу, а той запевнив, що “взяв скаржника під руку, щоб провести, та з його боку був спротив і ескалація конфлікту”.

Потім Чайковський написав заяву в прокуратуру, скликали цілу прес-конференцію, на якій висловилися всі. Попри розмови й дискусії, учасники конфлікту руки так і не потиснули. Зустріч завершилася на високих тонах.