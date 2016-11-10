Для виведення нової породи овець на Прикарпатті потрібно 100 га землі на кожну тисячу голів

На Прикарпатті розглядають можливості побудови декількох ферм для розведення тонкорунних овець західноєвропейської породи Меринос, виведеної в Австралії, з подальшою метою отримання із них м’ясної продукції.

З цього приводу сьогодні під керівництвом першого заступника голови облдержадміністрації Марії Савки відбулася робоча нарада з повноваженим представником “InFinance Invastments LTD” Сергієм Зубарєвим, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу Івано-Франківської ОДА.

Долучилися до заходу спеціалісти департаменту агропромислового розвитку ОДА та представники потенційних територій дислокації ферм Косівського, Верховинського, Рожнятівського, Надвірнянського та Долинського районів.

Під час зустрічі Сергій Зубарєв розповів присутнім про напрацьовану концепцію реалізації задумів щодо розведення овець.

“Останні півроку ми вивчали досвід напрацювань у напрямку розвитку вівчарства в колег з Австрії та Німеччини. За цей час побували на 28 фермах та виробили свою стратегію розвитку цього бізнесу”, – зазначив під час виступу інвестор.

За словами Сергія Зубарєва, для того, щоб побудувати ферми та розпочати займатися племінною роботою з розведення овець, компанії потрібна земельна ділянка розміром до п’яти гектарів, на якій розміщуватимуться ангари, склади та кормовий цех. Також потрібна ділянка для випасу та заготівлі сіна, сінажу з розрахунку 100 га на кожну тисячу голів.

Додамо, що запланований сумарний обсяг інвестицій сягає близько 30 млн грн. Натомість зазначимо, що подібний проект уже реалізовано у Дрогобицькому районі Львівської області, де на збудованій фермі вирощують більше п’яти тисяч голів зазначеної породи овець.

Підсумовуючи розмову, Марія Савка зазначила, що зазначений проект є досить цікавим, але потребує детальнішого вивчення спеціалістами цього перспективного напрямку.

“Основну концепцію розвитку інвестиційного проекту ми зрозуміли, почули ваші прагнення, проте існує потреба вивчення питання виділення масштабних площ земельних ділянок”, – зазначила посадовець.