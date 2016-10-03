Для одиноких людей у Японії створили дитину-робота

Японська корпорація Toyota Motor представила робота, який повинен позбавити від самотності японців, які не можуть знайти собі партнера і не заводять дітей.

Єдиною його функцією є підтримка діалогу, причому говорить він дуже високим голосом. Робот може розпізнавати емоції людини і реагувати на них, але не здатний розпізнавати обличчя, передає BBC.

Робот за рівнем свого розвитку повинен нагадувати п’ятирічну дитину. Він трохи погойдується, імітуючи рухи дитини, у якої ще не повністю розвинені навички координації.

Своїм винаходом Toyota намагається пом’якшити наслідки негативних демографічних тенденцій в Японії, яка лідирує за показниками старіння населення серед розвинених країн.

Компанія планує почати продаж роботів з наступного року; вартість Kirobo Mini складе 39,8 тис. єн (приблизно 392 долара). Toyota не планує експортувати робота в інші країни.