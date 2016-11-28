Для ліквідації негоди у Коломиї були задіяні 58 комунальників, а для посипання доріг використали 120 тонн суміші

Для ліквідації негоди у Коломиї були задіяні 58 комунальників, а для посипання...

Коломийська влада не справилася зі снігопадами. І це не припущення, а твердження. На кілька днів у Коломиї утворився справжній сніговий колапс. Це визнав й очільник міста Ігор Слюзар.

І на це, каже, є суттєві причини: “Я визнаю: ми не справилися, – каже очільник міста. – Комунальники працювали 2,5 доби, але в нас не було технічного ресурсу. Останні три роки були м’які зими, ми не були готові. Два роки тому ми придбали малий грейдер.

На придбання вживаного грейдера необхідно від 3,5 до 4 млн. грн.”, – наголосив І. Слюзар.

На наступний рік міська рада планує виділити кошти на закупівлю грейдера.

Таке ж зізнання у прямому ефірі на місцевому телебаченні зробив й начальник відділу комунальним майном Коломийської міськради Володимир Наливайко.

“Перш за все, ми не справилися з поставленим завданням”, – на початку ефіру наголосив він.

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Як розповів В. Наливайко, у ратуші не очікували такої кількості опадів, подекуди випало майже півметра снігу. А це середньомісячна норма. Дороги від снігу розчищали до шести одиниць техніки.

“Насамперед комунальники розчищали від снігу під’їзди до навчальних та виховних закладів, а також до лікарні та служби швидкої допомоги. Там були задіяні всі працівники, тому ми трохи “занедбали” місто”, – резюмував В. Наливайко.

“Дзеркало Коломиї”, як і обіцяло, направило до Коломийської міської ради інформаційний запит щодо кількості залученої техніки, працівників комунальних служб, а також скільки було затрачено суміші для посипання тротуарів… Та й загалом – скільки коштів у міському бюджеті передбачено для утримання доріг у зимовий період.

З 12 по 15 листопада для ліквідації несприятливих погодних умов міська рада задіяла від чотирьох до шести одиниць техніки: МАЗ з переднім відвалом і спецустановкою для посипання піщано-соляною сумішшю, трактор МТЗ-80 з переднім відвалом, трактор МК-320 “Бєларусь” з переднім відвалом, автогрейдер ДЗ-99А, також додатково залучили трактор МТЗ-82, автогрейдер. А 15 листопада ще додатково п’ять тракторів різних марок з передніми відвалами.

За увесь період були задіяні 58 працівників комунальних підприємств.

Як повідомили “Дзеркалу Коломиї” в інформаційному запиті, працювали всі двірники КП “Полігон Екологія” та КП “Житлоінфоцентр”, працівники ділянки озеленення та гаража КП “Житлоінфоцентр”, працівники “Коломияводоканалу” та “Коломийської міської ритуальної служби”.

Графіка з розчищення вулиць комунальники не дотримувалися, а, можливо, його й не було. Але, як інформують у комунальному відділі, першочергово розчищалися магістральні вулиці та ті дороги, де були великі снігові замети.

Але мешканці деяких віддалених вулиць не дочекалися снігоочисної техніки й досі. Чого лише варта дорога на Міцкевича…

Окрім нерозчищених доріг, мешканці скаржилися на ожеледицю на тротуарах. Власне, в дні негоди різко зросла кількість травмованих осіб на ожеледиці. 120 тонн піщано-соляної суміші використали комунальники для посипання проїжджої частини дороги і тротуарів.

Але де саме? Нам цього не повідомили.

Піщано-соляна суміш використовується пропорцією 80% піску та 20% технічної солі.

Також за період з 12 по 15 листопада було використано майже дві тонни паливно-мастильних матеріалів.

На утримання дорожньої мережі в зимовий період 2015-2016 рр. з міського бюджету було виділено півмільйона гривень. На даний час вже використано 313 тисяч. А попереду ще цілий грудень…

Вікторія МАРТИНЮК

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