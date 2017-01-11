Для допомоги важкохворому Андрієві Конику небайдужих закликають купувати вироби ручної роботи. ФОТО

Для допомоги важкохворому коломиянину Андрієві Конику небайдужих закликають купувати вироби ручної роботи з логотипом Фіолету.

Про це у соцмережі повідомив Сергій Мартинюк, пише Дзеркало Коломиї.

“Друзі, долучаємося до дійсно життєвоважливої справи. купуємо вироби ручної роботи з логотипом Фіолету і рятуємо життя Андрію Конику“, – йдеться у повідомленні.

1. Андрій Коник потрапив у лікарню у важкому стані, після проведених аналізів лікарі поставили діагноз – рак крові. Попереду лікування та хіміотерапія. На відновлення здоров’я потрібні великі кошти – 200 000 $, багатодітна сім’я не в змозі повністю забезпечити лікування Андрія.

2. Придбати вироби можна тут – https://vk.com/cuprum_ky або безпосередньо в майстра – https://www.facebook.com/konyk.yaroslav

3. Контактні телефони:

Назар – 0977282431 Мама Андрія – 0687394840

Приват картка Коник Наталія Степанівна 5168757309840868

https://www.facebook.com/Konyk-help-1348308765196749

Врятуємо життя Андрію!

Нагадаємо, раніше Святослав Вакарчук у відеозверненні звернувся до українців з проханням допомогти важкохворому Андрію Конику з Коломиї.