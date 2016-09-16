Дивовижне зцілення: боєць АТО, який майже втратив ногу, ходить на власних двох

Завдяки пожертвам небайдужих людей лікарі-біотехнологи повністю відновили ногу учасника АТО Олександра, якому загрожувала інвалідність.

Історію зцілення бійця розповіли волонтери People’s Project, передає “Дзеркало Коломиї”.

За їхніми словами, травму Олександр отримав під Щастям. Під час обстрілу військового авто чоловіку розтрощило гомілку. Після шести подальших операцій кістковий дефект становив близько шести сантиметрів. А через те, що ускладнений перелом ніяк не загоювався, Олександр міг стати інвалідом. Останньою надією для бійця став проект “Біотех-реабілітація поранених”.

Уже у квітні цього року лікарі-біотехнологи провели основну операцію і встановили заново вирощену кістку на місце перелому.

Днями Сашко прибув на контрольний огляд. Минуло п’ять місяців після тяжкої операції, а боєць уже впевнено ходить на своїх двох і навіть анітрохи не кульгає.

На превеликий жаль, Олександр – не останній учасник проекту. Високотехнологічного лікування очікують й інші поранені захисники країни. Усе це потребує значних витрат, та мало хто із поранених військових може похвалитися мільйонними статками та оплатити власне лікування. Саме тому волонтери закликають небайдужих українців допомогти захисникам країни.

Долучитися до проекту та фінансово підтримати бійців АТО можна за цими реквізитами:

Миколаївський обласний благодійний фонд “РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД БЛАГОЧЕСТЯ”

ПАО КБ ПриватБанк

ОКПО: 36143302

МФО: 326610

Рахунок: 26004053210825

Призначення платежу: Благодійний внесок. Біотех-реабілітація поранених

SWIFT-переказ у USD

BENEFICIARY: Mykolaiv regional charitable foundation “BLAGOCHESTYA REGIONAL FUND”

Account: UA803266100000026009053209659

Bank of beneficiary: Privatbank,Ukraine

Swift code: PBANUA2X

Intermediary bank: JP Morgan Chase Bank, New York

Swift code: CHASUS33

Correspondent account: 001-1-000080

Description: Donation for “Bioengineering rehabilitation for wounded” project

SWIFT-переказ у EUR

BENEFICIARY: Mykolaiv regional charitable foundation “BLAGOCHESTYA REGIONAL FUND”

Account: UA413266100000026009053206287

Bank of beneficiary: Privatbank,Ukraine

Swift code: PBANUA2X

Intermediary bank: Commerzbank AG,Germany

Swift code: COBADEFF

Correspondent account: 400 8867 00401

Description: Donation for “Bioengineering rehabilitation for wounded” project