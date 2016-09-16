Дивовижне зцілення: боєць АТО, який майже втратив ногу, ходить на власних двох

Завдяки пожертвам небайдужих людей лікарі-біотехнологи повністю відновили ногу учасника АТО Олександра, якому загрожувала інвалідність.
Історію зцілення бійця розповіли волонтери People’s Project, передає “Дзеркало Коломиї”.
За їхніми словами, травму Олександр отримав під Щастям. Під час обстрілу військового авто чоловіку розтрощило гомілку. Після шести подальших операцій кістковий дефект становив близько шести сантиметрів. А через те, що ускладнений перелом ніяк не загоювався, Олександр міг стати інвалідом. Останньою надією для бійця став проект “Біотех-реабілітація поранених”.
Уже у квітні цього року лікарі-біотехнологи провели основну операцію і встановили заново вирощену кістку на місце перелому.
Днями Сашко прибув на контрольний огляд. Минуло п’ять місяців після тяжкої операції, а боєць уже впевнено ходить на своїх двох і навіть анітрохи не кульгає.
На превеликий жаль, Олександр – не останній учасник проекту. Високотехнологічного лікування очікують й інші поранені захисники країни. Усе це потребує значних витрат, та мало хто із поранених військових може похвалитися мільйонними статками та оплатити власне лікування. Саме тому волонтери закликають небайдужих українців допомогти захисникам країни.
Долучитися до проекту та фінансово підтримати бійців АТО можна за цими реквізитами:
Миколаївський обласний благодійний фонд “РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД БЛАГОЧЕСТЯ”
ПАО КБ ПриватБанк
ОКПО: 36143302
МФО: 326610
Рахунок: 26004053210825
Призначення платежу: Благодійний внесок. Біотех-реабілітація поранених
SWIFT-переказ у USD
BENEFICIARY: Mykolaiv regional charitable foundation “BLAGOCHESTYA REGIONAL FUND”
Account: UA803266100000026009053209659
Bank of beneficiary: Privatbank,Ukraine
Swift code: PBANUA2X
Intermediary bank: JP Morgan Chase Bank, New York
Swift code: CHASUS33
Correspondent account: 001-1-000080
Description: Donation for “Bioengineering rehabilitation for wounded” project
SWIFT-переказ у EUR
BENEFICIARY: Mykolaiv regional charitable foundation “BLAGOCHESTYA REGIONAL FUND”
Account: UA413266100000026009053206287
Bank of beneficiary: Privatbank,Ukraine
Swift code: PBANUA2X
Intermediary bank: Commerzbank AG,Germany
Swift code: COBADEFF
Correspondent account: 400 8867 00401
Description: Donation for “Bioengineering rehabilitation for wounded” project