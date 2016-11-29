Диво, яке стається раз на мільйон. Хвора на рак жінка вилікувалася та народила дитину

Диво, яке стається раз на мільйон. Хвора на рак жінка вилікувалася та...

Людмила з чоловіком 12 років жили у шлюбі та мріяли про дітей. Але одного разу жінка дізналася про злоякісну пухлину в яєчнику.

Ще кілька років тому це означало повну стерилізацію жінки – видалення матки разом із придатками.

Київський хірург Валерій Костіков взявся за справу жінки та провів дві надуспішні операції, що не залишили жодної пухлини в тілі і не пошкодили чутливу жіночу репродуктивну систему, повідомляє ТСН.

Після двох операцій і шести хіміотерапій Людмила завагітніла і народила здорове дитя.

Шість сеансів токсичної хімії і згодом Людмила змогла виносити та народити дівчинку.

Нині доньці Людмили, яку назвали Вікторією, вже сім місяців. Вона життєрадісна й здорова, про що свідчать два міцненькі білесенькі зубчики. Коли бачить маму – від радості починає розмахувати руками і ногами одночасно. Ніби передчуває, що сьогодні перша велика мандрівка в її житті – до Києва, до лікаря, який, по суті, подарував їй та її мамі життя.

У відділенні ендоскопічної хірургії Київського обласного онкоцентру онкогінеколог Валерій Костіков має в середньому сім операцій на тиждень. Але запам’ятав день, коли до нього приїхали Людмила з чоловіком. Пухлина виявилася злоякісною, ще кілька років тому це означало повну стерилізацію жінки – видалення матки разом із придатками. Але Людмилі пощастило. Український хірург вирішив діяти за європейськими протоколами. І запропонував їй органозберігальну методику видалення пухлини. Ризик, але з шансом на материнство. Людмилу чекало дві лапароскопічні операції – це малотравматичні, але від того ще складніші хірургічні втручання. Після того – курс хіміотерапії. А потім – довгоочікуване народження дитини.