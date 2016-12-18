“Дівчині з Коломиї у великому світі пробиватися важко”, — Вікторія Ватутіна

Вікторія Ватутіна – сопрано, більше 10 років на професійній оперній сцені.

Дівчина з Коломиї

Не думаю, що я можу стати для когось прикладом для наслідування, не знаю, з чого почати. Коли прийшла до мене музика? Не знаю ні дати, ні числа. Люблю музику відколи себе пам’ятаю, відколи усвідомила себе людиною. Співати люблю і люблюслухати.

Спочатку була музична школа в Коломиї, перемога на міському конкурсі піаністів “Юний віртуоз” і численні концерти в Народному домі. З допомогою Любомира Грабця підготувалась і взяла участь у всеукраїнському конкурсі “Таланти, твої Україно” (Київ), попередньо здобувши перемогу в Івано-Франківську.

Величезний вплив на розвиток моїх музичних здібностей мала моя вчителька з сольфеджіо – Квітослава Кавацюк.

Київ

Потім був Київський університет, відділення класичної філології. Роботу над голосом продовжила під керівництвом Нінель Мілещук у вокальній студії університету.

Сумнівів щодо здобуття музичної освіти не було, тому щороку в червні здавала вступні іспити спершу в Київську, а потім у Львівську консерваторію. За четвертим разом мені це вдалось. Мене взяла в свій клас чудова співачка і досвідчена викладачка Анна Дашак.

А вже до аспірантури я вступила з першої спроби. Курйозність полягала в тому, що, завдяки навчанню в університеті, я склала іспит з філософії на 5. Ця п’ятірка була вирішальним балом для того, щоб зайняти єдине бюджетне місце. Попри те, що в консерваторії нас навчали сценічного руху і основ акторської майстерності, я відчувала, що треба копати глибше.

Відві­дуючи вистави в оперному театрі, переконалась в тому, що цей жанр вимагає більших сценічних зусиль, ніж театр драматичний. Коли опера зіграна не лише голосом, але і всім тілом, інтенсивність переживання стає приголомшливою. Ефект відчуває не лише співак, але й публіка.

Львів

Далі була акторська студія у театрі Леся Курбаса. Нас познайомив Остап Костюк. Все почалося влітку на виїзних тренінгах курбасівців у Косові. Спочатку я спостерігала, а одного ранку під час тренінгу Наталя Половинка сказала: “Ходи з нами”.

Потім було добрих кілька років важкої роботи над собою, сумнівів і пошуків свободи у власному тілі. Курбасівці відкрили для мене українську народну пісню, абсолютно інший, ніж оперний спосіб видобування звуку.

Це зацікавлення, а також виснажливі репетиції вилились у майже тригодинну виставу, яка складалась виключно з українських народних пісень – “Вість літа”. Сергій Ковалевич, Наталка Половинка і купка голосистих дівчат і хлопців створили щось абсолютно нове, свіже і відважне.

Польща

Треба було рухатись далі. Зібрала речі і поїхала у Вроцлав. Павло Толстой (тепер мій чоловік) на запрошення директора Вроцлавської опери почав працювати там солістом. Одного ранку я успішно заспівала на прослуховуванні, а вже ввечері ми разом їхали в трамваї на репетицію. Це була підготовка до прем’єри “Травіати” Джузепе Верді, а партія Віолетти стала моїм професійним дебютом. Потім були виступи, гастролі і зміна театру. Зараз ми разом співаємо в Опері Нова в Бидґощі.

Лупайте сю скалу…

Дівчині з Коломиї у великому світі пробиватися важко, але ми біду знаємо і з нею на Ти. Коли я була мала, мені здавалось, що світ чекає мене з відкритими обіймами. Я мріяла співати на найбільших сценах всіх шістьох континентів. А виявилось, що двері зачинені і ніхто нікого не чекає.

Треба навчитися пробивати стіни. “Лупайте сю скалу…”, як сказав Іван Франко. Звичайно ж, лупаючи скалу було б не погано мати гроші і зв’язки. Це ідеальний рецепт успіху, але інгредієнти не завжди доступні.

Кожна моя поїздка на прослуховування, наприклад до Відня, була надзвичайною подією. Я заздалегідь відкладала гроші і чекала цього дня.

Мої ровесники з більш розвинутих країн ставляться до поїздки на прослуховування в той самий Відень набагато простіше, бо для них не складає проблеми купівля квитка на літак чи резервація готелю на дві доби. Я вже не кажу про оформлення візи.

Далі буде…

Проспівавши на професійній оперній сцені більше 10 років, я люблю музику все більше і більше. Сценічний майданчик – це територія мого особистого щастя. Перебування на цій території стимулює мене рухатись далі, шукати себе і пізнавати світ. І за це мені ще платять гроші…

Вікторія Ватутіна – сопрано, солістка Опери Нова в Бидґощі, у своєму репертуарі посідає такі партії:

Ґ.Доніцетті – Любовний напій – Адіна

Лючія ді Ляммермур – Лючія

Дж. Россіні – Севільський цирюльник – Розіна

В.А. Моцарт – Чарівна флейта – Паміна

Так чинять усі – Фіорділідж

Весілля Фіґаро – Сюзанна

– Графиня

Дж. Верді – Травіата – Віолетта Валері

Набукко – Анна

Дж. Пуччіні – Богема – Мімі – Мюзетта

Ж. Бізе – Кармен – Мікаела

Надія СТЕФУРАК

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