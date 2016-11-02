Дитину, залишену на дві доби без нагляду, повернуть матері. ФОТО

Нагадаємо, раніше в одній з квартир Івано-Франківська протягом тривалого часу без нагляду перебувала дитина 2015 року народження. 1 листопада соціальні служби обстежили умови проживання сім’ї. Дівчинку повернуть матері.

Про це написала у соцмережі начальник сектору ювенальної превенції ГУ обласної поліції Алла Бойчук, повідомляє “Дзеркало Коломиї”.

“Працівники ювенальної превенції повторно обстежили умови проживання сім”ї, де в суботу було вилучено малолітню дівчинку та поміщено до лікувального закладу.

Під час відвідування мама дитини перебувала вдома,а в квартирі чисто та прибрано. Тепер працівники служби у справах дітей будуть вирішувати питання про доцільність повернення дитини матері. Надіємось, що мати зробила правильні висновки і надалі створить належні умови для проживання та розвитку дитини. А працівники поліції систематично перевірятимуть виконання матір’ ю обов’язків щодо дитини”. – зазначила А. Бойчук.