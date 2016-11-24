Діти учасників АТО та переселенців безкоштовно здобуватимуть фах

Уряд затвердив Порядок та умови надання державної цільової підтримки для 5 категорій громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти, що надаватиметься їм протягом навчання.

Відповідну постанову було затверджено 23 листопада на засіданні Кабінету Міністрів України, передає “Дзеркало Коломиї“.

“Це дуже важливий проект постанови, який ми досить довго узгоджували, але він нарешті врегульовує умови надання державної цільової підтримки для цих вразливих категорій громадян. Зокрема, це пов’язано з безоплатним навчанням, надання безкоштовних комплектів підручників тощо”, – наголосила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

Підтримка надаватиметься:

1) особам, що визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

2) дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

3) дітям, які віднесені до осіб, зазначених в абзацах четвертому-восьмому та чотирнадцятому пункту 1 частини першої статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

4) дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти або помер) внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

5) дітям, що зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.

Постановою передбачено різні для кожної категорії види надання державної цільової підтримки. Загалом, вона буде надаватися у вигляді повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів загального фонду державного або місцевого бюджетів, пільгових довгострокових кредитів на навчання, соціальної стипендії, безоплатного забезпечення підручниками, безоплатного проживання в учнівських гуртожитках та безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах.

З детальною інформацією про те, яка саме підтримка для здобуття професійно-технічної та вищої освіти надаватиметься кожній з категорій громадян, а також з переліком документів, які дають право на одержання державної цільової підтримки, можна ознайомитись за посиланням.