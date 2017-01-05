Директори шкіл не подаватимуть е-декларації

Згідно із законом “Про вищу раду правосуддя”, який набув чинності 5 січня 2017 року, директори шкіл не будуть подавати е-декларації.

Про це йдеться в прикінцевих положеннях закону, текст якого оприлюднений на сайті газети “Голос України”, пише Укрінформ.

“У Законі України “Про запобігання корупції” … статтю 45 доповнити частиною п’ятою такого змісту: “5. Дія розділу VІІ цього Закону не поширюється на посадових осіб закладів, установ та організацій, які здійснюють основну діяльність у сфері соціального обслуговування населення, соціальної та професійної реабілітації інвалідів і дітей-інвалідів, соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, охорони здоров’я (крім керівників закладів охорони здоров’я центрального, обласного, районного, міського (міст обласного значення, міст Києва та Севастополя) рівня), освіти (крім керівників вищих навчальних закладів та їх заступників), науки”, – йдеться в тексті закону.

Серед керівництва наукових установ е-декларації повинні подавати президенти, віце-президенти, головні вчені секретарі Національної та галузевих академій, керівники науково-дослідних інститутів, установ культури, мистецтв тощо.

Як повідомлялося раніше, Національна агенція із запобігання корупції на запит порталу Освіта.ua повідомила, що згідно із Законом “Про запобігання корупції” суб’єктами декларування є, зокрема, і керівники навчальних закладів державної та комунальної форми власності.