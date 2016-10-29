“Динамо” потрапило у топ-20 найкращих команд в історії футболу

Авторитетне британське видання FourFourTwo внесло київське “Динамо” у список найкращих команд усіх часів.

Український клуб посів 20-те місце у рейтингу, до якого увійшло 50 найкращих команд в історії футболу, пише football24.ua.

“В епоху, коли Prozone та Opta (статистичні онлайн-сервіси – прим. ред.) ретельно розбирають щохвилини деталь кожного матчу, Валерій Лобановський – небагатослівний, відсторонений тактик, який сприймав футбол, немов гру в шахи – став першопрохідцем логічного наукового аналізу, який став фактично суб’єктом спорту. За 20 років роботи в київському “Динамо” у три періоди, починаючи з 1973 року, Лобановський зробив хет-трик із трьох великих команд“, – пише про київське “Динамо” видання FourFourTwo.

Відзначимо, що перше місце посів “Аякс” зразка 1965-1973 років. На другому місці опинилася збірна Бразилії 1970 року, а замикає символічну трійку лідерів “Мілан” 1987-1991 років.