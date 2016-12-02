Діджей з Коломиї Роман Костер номінований на кращого хітмейкера року за версією “KISS FM”

Діджей Роман Костер з Коломиї, який виступає під нікнеймом iPunkz, – серед номінантів на кращого хітмейкера 2016 року.

В рамках премії KISS FM 10 Dance Awards щорічно нагороджуються найяскравіші представники вітчизняної клубної індустрії. Цього року представлені три категорії: відкриття року, хітмейкер року та трек року, повідомляє “Дзеркало Коломиї“.

Коломиянин Роман Костер потрапив у список номінантів на присвоєння кращого хітмейкера року.

Церемонія нагородження буде проходити в режимі online в студії “KISS FM” 6 грудня о 14:00. Слухачі радіостанції дізнаються імена тих артистів, хто в цьому році зробив найбільший внесок в розвиток клубної культури України.

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