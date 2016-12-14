Діди Морози та Снігуроньки повинні платити податки зі своїх новорічних заробітків

Головне управління ДФС Івано-Франківській області нагадує про особливості оподаткування винагороди “Діда Мороза”, “Снігуроньки” та інших казкових персонажів під час їхньої участі у святкуванні Нового року і Різдвяних свят.

Вказані фізичні особи сплачують податок згідно з нормами Податкового кодексу і його розмір залежить від статусу цих громадян: здійснюють вони діяльність як приватні підприємці чи працюють за цивільно-правовим договором з іншими платниками податків, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Вікна.

Новорічні персонажі, які працюють на корпоративних вечірках, дитячих святах або приймають участь в театралізованих виставах, які організовані юридичними особами чи приватними підприємцями, отримують свій заробіток за вирахуванням податку на доходи фізичних осіб та військового збору, який зобов’язані утримати та перерахувати до бюджету податкові агенти. Власники розважальних закладів, оплачуючи розважальні послуги, є податковими агентами, та зобов’язані утримати й перерахувати до бюджету ПДФО та військовий збір, а також відобразити суми виплаченого доходу у формі №1ДФ.

Якщо казкові герої — підприємці і послуги надаються у межах цієї діяльності, то підприємницький статус такої фізичної особи має бути зазначено в договорі. У разі надання таких послуг у межах підприємницької діяльності податок сплачується залежно від обраної системи оподаткування.

У разі отримання казковими героями неоподаткованих доходів від звичайних громадян, вони зобов’язані після свят завітати до податкової служби за місцем реєстрації та подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи. Суму таких доходів необхідно включити до загального річного оподатковуваного доходу і сплатити до бюджету податок з таких доходів за ставкою 18% та військовий збір — 1,5 %.