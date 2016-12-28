Дев’яносто хворих на 60 ліжках: інфекційна лікарня переповнена пацієнтами. ВІДЕО

У Коломиї інфекційна лікарня переповнена хворими.

Медзаклад, який розрахований на 60 стаціонарних ліжок, зараз має 90 пацієнтів, переважно це люди з ГРВІ, йдеться у сюжеті НТК.

Головний лікар Володимир Кифорук каже, що схожа ситуація вже мала місце у січні цього року.

Нині циркулюють нові віруси, які не мають так званого колективного імунітету.

Ріст захворюваності спостерігатиметься і надалі, та медустанова до цього готова – вже розклали ліжка в актовій залі.

Головний лікар закликає коломиян не панікувати і розрізняти симптоми грипу і ГРВІ.

Детальніше дивіться у відеосюжеті.