Десять громад на Коломийщині перемогли в конкурсі проектів й отримають кошти з обласного бюджету. ПЕРЕЛІК

Керівництво облради відзначило цьогорічну активність місцевого самоврядування у конкурсі проектів, що його проводить Івано-Франківська обласна рада, повідомляє “Курс”.

“Якщо раніше було 130-160 проектів у середньому від 100 громад, то на теперішній конкурс 243 громади подали 440 проектів”, – повідомив Сич.

Переможцям конкурсів вручили дипломи, які дають право отримати кошти на розвиток населених пунктів.

Дипломи і співфінансування з обласного бюджету в обсягах від 150 до 400 тис. грн. отримали 133 громади Прикарпаття на загальну суму 22 млн 457 тис. грн.

На Коломийщині отримали перемогу десять проектів від Великокам’янської сільради, Воронської сільради, Воскресинцівської сільради, Пилипівської сільради, Черемхівської сільради, Ценявської сільради, Угорницької сільради, Турківської і Джурківської сільрад, Дебеславцівської і Пилипівської сільрад та Печеніжинської ОТГ.

Переможцям конкурсів “Громада кращого довкілля” і “Краща спортивна громада” вручили відповідні дипломи Івано-Франківської обласної ради I, II та III ступенів у кожній номінації та також виділили кошти з обласного бюджету в таких обсягах: