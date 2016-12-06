Десять громад на Коломийщині перемогли в конкурсі проектів й отримають кошти з обласного бюджету. ПЕРЕЛІК

З нагоди Дня місцевого самоврядування в Івано-Франківській обласній раді відбулося урочисте нагородження переможців 7-го обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. А також переможців обласних конкурсів “Громада кращого довкілля”, “Краща спортивна громада” та “Краща етнокультурна громада”.
Вітаючи представників місцевого самоврядування з усієї області, які зібралися на урочистості, голова облради Олександр Сич побажав, щоби “кожен виправдав сподівання виборців і прийшов до наступного виборного терміну з чистою совістю”.
“Наші люди чекають від нас реальних кроків, всі змучилися від обіцянок. Співчуваю тій відповідальності, яка лягла на ваші плечі, але разом із тим ми, облрада, так само як і мешканці Прикарпаття, хочемо бачити ваші реальні дії для громади”, – звернувся до сільських і міських голів та депутатів, працівників апаратів рад заступник голови облради Сергій Басараб.
Керівництво облради відзначило цьогорічну активність місцевого самоврядування у конкурсі проектів, що його проводить Івано-Франківська обласна рада, повідомляє “Курс”.
“Якщо раніше було 130-160 проектів у середньому від 100 громад, то на теперішній конкурс 243 громади подали 440 проектів”, – повідомив Сич.
Переможцям конкурсів вручили дипломи, які дають право отримати кошти на розвиток населених пунктів.
Дипломи і співфінансування з обласного бюджету в обсягах від 150 до 400 тис. грн. отримали 133 громади Прикарпаття на загальну суму 22 млн 457 тис. грн.
На Коломийщині отримали перемогу десять проектів від Великокам’янської сільради, Воронської сільради, Воскресинцівської сільради, Пилипівської сільради, Черемхівської сільради, Ценявської сільради, Угорницької сільради, Турківської і Джурківської сільрад, Дебеславцівської і Пилипівської сільрад та Печеніжинської ОТГ.
Переможцям конкурсів “Громада кращого довкілля” і “Краща спортивна громада” вручили відповідні дипломи Івано-Франківської обласної ради I, II та III ступенів у кожній номінації та також виділили кошти з обласного бюджету в таких обсягах:
– за перше місце – 200 тис. грн;
– за друге місце – 150 тис. грн;
– за третє місце – 100 тис. грн.
Переможцям конкурсу “Краща етнокультурна громада”, відповідно до етнокультурних регіонів Гуцульщина, Покуття, Опілля, Бойківщина, також вручили відповідні дипломи Івано-Франківської обласної ради, кожен з яких принесе по 200 тис. грн.
У номінації етнокультурний регіон Бойківщина відзначили Великотур’янську сільську раду Долинського району; Покуття – Гостівську сільську раду Тлумацького району; Опілля – Світанківську сільську раду Рогатинського району; Гуцульщина – Верховинську селищну раду.
Окрім того, голова облради нагородив представників місцевого самоврядування цінними подарунками – наручними годинниками та подяками, до яких додавалося заохочення у конверті.