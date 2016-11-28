Деревообробники Прикарпаття організовують страйк

Деревообробники Івано-Франківщини та інших західних областей 2 грудня влаштовують одноденний страйк та мітинги проти відновлення експорту лісу-кругляка.

Таке рішення було прийняте 26 листопада на засіданні ради Асоціації деревообробних та лісозаготівельних підприємств Західної України, йдеться на фейсбук-сторінці організації, інформує “Дзеркало Коломиї“.

Задля недопущення скасування мораторію на екпорт необробленої деревини за межі митної території України вирішено 2 грудня провести на підприємствах галузі одноденний попереджувальний страйк.

Під час страйку провести мітинги в обласних і районних центрах, де прийняти резолюції про недопустимість відновлення експорту лісу-кругляка та направити прийняті резолюції Президентові , Голові Верховної Ради і Прем’єр-міністру України.

Також хочуть звернутися до всіх профільних асоціацій України, обласних і районних рад, народних депутатів, громадських організацій та рухів з клопотанням підтримати деревообробників і прийняти участь у страйкових заходах , скерованих на збереження мораторію.