За що житиме Прикарпаття у 2017 році: депутати затвердили бюджет області на наступний рік

За що житиме Прикарпаття у 2017 році: депутати затвердили бюджет області на...

Бюджет Івано-Франківської області становитиме 7 мільярдів 250 мільйонів гривень.

Такий бюджет затвердили обранці сьогодні, 23 грудня, під час сесії облради. Натомість видатки становитимуть 7 мільярдів 241 мільйон гривень, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на ГК.

Основними напрямками видатків є освіта – 499 мільйони гривень. На охорону здоров’я піде 909 мільйонів гривень, на соціальний захист – 105 мільйонів. В свою чергу на культуру і мистецтво виділять 84 мільйони гривень.

Резервний фонд становитиме один мільйон гривень.

До слова, бюджет формується з власних обласних джерел і з трансфертів з державного бюджету. Зокрема, з 7-ми мільярдів гривень, більш ніж 6 – це дотації та субвенції з державного бюджету.

Основним бюджетоутворювачем є податок на доходи фізичних осіб. Другим за величиною наповнювачем бюджету є екологічний податок.

Наступного року освітню субвенцію спрямують першочергово на виплату зарплати. Всі інші витрати будуть покриватись з місцевих бюджетів.

Новою стане дотація з державного бюджету на оплату за використання енергоносіїв. Вона складатиме 177 мільйонів гривень в обласному бюджеті.

Читайте також: Яким буде бюджет Коломиї на 2017 рік: прогнози та аналіз попередніх даних