Депутати обласної ради готують звернення щодо антиукраїнських настроїв у Польщі

Враховуючи протиукраїнські настрої у Польщі, наприклад спалення прапору України та знищення пам’ятників бійців, які спостерігались останнім часом у сусідній країні, депутати Івано-Франківської обласної ради вирішили ініціювати звернення щодо нагнітання антиукраїнських настроїв у польському сцспільстві.

Таке рішення обранці прийняли сьогодні під час засідання комісії Івано-Франківської облради з питань європейської інтеграції, міжнародного співробітництва, інвестицій та розвитку туризму, повідомляє Галицький кореспондент.

Нагадаємо, під час святкування маршу Незалежності у Варшаві спалили український прапор. Замасковані вболівальники одного з варшавських футбольних клубів допили пиво, кинули прапор України на землю, почали його топтати, а потім спалили.

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Спалення прапору України в Польщі не викликало належної реакції від вищого керівництва влади.

А відтак звернення спрямоване на те, щоб попередити протиукраїнські акти вандалізму в Польщі та звернути на них увагу керівництва влади.

Відповідне звернення депутати напрацюють найближчим часом.