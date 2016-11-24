Депутати не погодили передачу комплексу Коломийської ЦРЛ у спільну власність територіальній громаді району

Триває засідання комісії облради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунальною власністю, розвитку малого і середнього бізнесу.

Серед іншого депутати розглянули проект рішення щодо передачі зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області у спільну власність територіальній громаді Коломийського району цілісний майновий комплекс Коломийської ЦРЛ, передає Фіртка.

Проте, як зауважила юрист, від Коломийської райради та Коломийської РДА вкотре надійшли листи з проханням не розглядати передачу до проведення об’єднання територіальних громад.

Начальник управління об’єктами спільної власності територіальних громад області Василь Даниш зазначив, що це питання обговорюється півроку. Рішенням медичної комісії було відкладення розгляду цього питання.

“Законодавець не визначає порядок передачі, хто перший має дати згоду на це. Наше рішення грунтується на висновку комісії. Чому прийшов такий лист – незрозуміло”, – відмітив Даниш.

Як пояснив депутат облради Олександр Левицький мова йде про те, що в експлуатацію здається великий корпус Коломийської ЦРЛ, відповідно готується рішення щодо передачі закладів вторинного рівня на первинний, тобто районних в обласний.

“Якщо медкомісія не згодилась і ці двоє голів просять нас не передавати, я думаю, що коли введуть в експлуатацію цей корпус і буде цілісна будівля тоді будемо вирішувати. Бо вийде, що нову будівлю хотітимуть собі, а решту передають нам. Тому моя думка, щоб не спішити”, – відмітив Левицький.

З такою думкою погодився голова комісії Остап Дзеса: “Це серйозний об’єкт, величезна структура, це не магазин передати. Я думаю, що там до тисячі людей працює. Тому пропоную не голосувати за це рішення, щоб воно не йшло на сесію обласної ради”.

Відтак, комісія не рекомендуватиме винесення цього питання на розгляд сесії Івано-Франківської обласної ради.