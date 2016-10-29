Депутат, який курує Прикарпаття від партії президента, задекларував церкву

Народний депутат від партії “Блок Петра Порошенка” Анатолій Матвієнко вніс до декларації будівлю храму Успіння Пресвятої Богородиці у Бирлівці Вінницької області.

Відповідні дані містяться в його електронній декларації на сайті НАЗК, передає Громадське.

“Вид об’єкта: Будівля Храму Успіння Пресвятої Богородиці. Дата набуття права: 04.12.2014. Загальна площа (м кв.): 40,9”, – йдеться в декларації.

Нардеп Анатолій Матвієнко вважається куратором Івано-Франківської області від БПП “Солідарність”, має вплив на кадрові призначення в ОДА і РДА.

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Цікаво, що власник церкви Анатолій Матвієнко свого часу зробив блискучу кар’єру в ленінському комсомолі – у 1985-1989 роках був секретарем, а з 1989-го по 1991-ий першим секретарем ЦК ЛКСМ України.