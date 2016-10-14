День захисника вітчизни в Україні: історія свята та вихідні

У 2016 році В Україні вже втретє буде відзначатися День захисника України. На цей раз 14 жовтня випадає на п’ятницю, отже українці зможуть відпочивати на один день більше – з 14-16 жовтня, які офіційно є вихідними днями.

Свято українських захисників вітчизни тісно пов’язано з двома іншими святами, які в Україні відзначають в цей же день. Свято Покрови Пресвятої Богородиці, яке сьогодні відзначають 14 жовтня, для запорізьких козаків було дуже важливим, оскільки саме в цей день зазвичай обирали нових старшин. Через це у 1999 році указом Президенту було встановлено “День українського козацтва, що відзначається щороку в день свята Покрови Пресвятої Богородиці.

У 2014 році президент України Петро Порошенко підписав указ, за допомогою якого переніс святкування Дня захисника України щорічно 14 жовтня.

До Дня захисника України, “Дзеркало Коломиї” презентувало перше на Коломийщині видання про воїнів АТО.