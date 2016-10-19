Демографічна ситуація на Прикарпатті: мінус півтори тисячі за вісім місяців

Головне управління статистики повідомляє про демографічну ситуацію в області за січень – серпень 2016 року.
Чисельність наявного населення Івано-Франківщини на 1 вересня 2016 р. становила 1 380 919 осіб, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
Упродовж січня – серпня 2016 р. чисельність населення зменшилася на 1433 особи.
Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного скорочення на 1 705 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 2 721 особи.
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