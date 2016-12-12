Декларації нардепів з Прикарпаття: найбідніший — Юрій Тимошенко, а найбагатші — Юрій Дерев’янко та Олександр Шевченко

Юрій Дерев’янко тримає майже 6 мільйонів валюти “під подушкою” та володіє автопарком з шести іномарок. До того всього – нардеп ще й найбільший лендлорд з прикарпатських обранців.

Брати Шевченки, які тримають “Буковель”, на двох заробили понад 33 мільйони гривень. У порівняні із ними нардеп від “Народного фронту” Юрій Тимошенко – найбідніший депутат регіону, повідомляє рух “ЧЕСНО”.

Прикарпатці обрали до парламенту 7 народних депутатів: Анатолія Диріва та Юрія Тимошенка від Народного Фронту, Юрія Дерев’янка, як єдиного представника Політичної партії “Воля”. Під прапорами Блоку Петра Порошенка до Верховної Ради зайшли 4 депутати: Михайло Довбенко, який на 84 окрузі буквально “вирвав” перемогу з розривом у 500 голосів, колишній очільник Івано-Франківського УДАРу Юрій Соловей; тодішній міський голова Калуша, Ігор Насалик та місцевий підприємець Олександр Шевченко. Останній вийшов з фракції БПП наприкінці літа 2015 року і, наразі, приєднався до УКРОПу.

Після призначення Ігоря Насалика міністром енергетики та вугільної промисловості, на проміжних виборах у 85 окрузі ще одним нардепом від Прикарпаття став представник УКРОПу та рідний брат нардепа Олександра Шевченка – Віктор Шевченко.

На що нардеп Дерев’янко позичив брату 10 мільйонів доларів?

Позафракційний нардеп Юрій Дерев’янко з-поміж депутатів з Івано-Франківщини має найбільші статки. Політик очолює партію “Воля”, яка балотувалася до парламенту одним списком із “Самопоміччю”. Нардеп Єгор Соболєв після виборів зробив скандальну заяву про те, що не слід було Дерев’янка брати в партію, бо він … “дуже талановитий шахрай”, за яким стоїть величезне угруповання з викачування грошей платників податків”…

Доходи у Дерев’янка, який вдруге став нардепом, доволі незначні. На двох з дружиною вони заробили дещо більше 520 096 грн за 2015 рік. Очевидно, сім’я живе на заощадження. Сімейний бюджет нардепа складає 2 018 000 грн, 1 583 000 євро та 3 887 000 доларів США готівкою. Народний депутат позичив 10 560 000 доларів США третій особі – Олегу Богдановичу Дерев’янку, очевидно – своєму братові. Саме заощадження вивели політика на перше місце за рівнем статків.

Брат Дерев’янка є керівником трьох підприємств: ТОВ “Інститут біохімічних технологій”, ТОВ “Друк-устаткування” та ТОВ “Енергія – Т”. Сам же нардеп до 2006 року займався фармацевтичним бізнесом, однак, згодом продав свої частки іншим інвесторам та почав займатись політикою.

З цінного майна подружжя зареєструвало картину, два чоловічих годинники, ювелірні вироби, що належать дружині та хутрове пальто.

Подружжя володіє шикарним автопарком, що складається з 6 автомобілів – два авто Land Rover, позашляховики Toyota Land Cruiser та RAV 4, Mercedes-Benz та Lexus 450H. Таким чином, політик не лише є найбагатшим нардепом Прикарпаття, а й має найбільший автопарк.

Поспілкуватись з Юрієм Дерев’янком так і не вдалось. За час, поки готувалась стаття – ані телефон приймальні, ані телефон помічника, вказані на сайті ВРУ так і не відповів. Не дали відповідь і на офіційній сторінці депутата у Facebook.

Лендлорди Прикарпаття – Дерев’янко та Соловей

Дерев’янко не просто є найбагатшим депутатом Прикарпаття з найбільшим автопарком, – він має найбільше землі серед прикарпатських обранців.

На двох з дружиною Юрій Дерев’янко володіє земельними ділянками та садовим будинком у Київській області. Дружина депутата володіє землею та будинком у м. Золочів на Львівщині, квартирою в Києві та має у власності 25% комплексу з виробництва сільсько-господарської продукції в Макарівському районі поблизу столиці.

Сам Юрій Дерев’янко має власний дім у Київській області, дві квартири в Києві, та ще одну у спільній власності, також депутат володіє квартирою в Ялті. Орендує 11 офісних приміщень – 9 у Івано-Франківській області та два у Києві. Очевидно, офісні приміщення орендовані для місцевих організацій Партії “Воля”.

Юрій Соловей володіє лише однією земельною ділянкою площею 500 метрів квадратних в Івано-Франківську. Друге місце за кількістю землі з-поміж прикарпатських депутатів Соловей посів виключно завдяки дружині. Вона володіє об’єктом незавершеного будівництва в приміському селі Угорники, поряд з Івано-Франківськом. Згідно декларації – це торговий центр, готовий лише на 4%. Земля під майбутнім торговим центром, яка теж належить дружині, площею у 33 551 квадратний метр.

Окрім вище переліченого, двома квартирами у Івано-Франківську, житловим будинком в с. Зеленів Рогатинського району Івано-Франківської області володіє дружина Єлизавета.

Що стосується статків, то Юрій Соловей має 1 375 544 грн. Живе на проценти – їх він отримав у розмірі 154 747 грн, також отримав 77 040 грн зарплати та 134 916 грн – компенсація на житло і проїзд.

Дружина депутата заробила понад 1 мільйон грн. Цю суму склала заробітна платня та дохід від провадження підприємницької діяльності. Дружина задекларувала корпоративні права у трьох підприємствах.

На рахунку в банку Юрія Солов’я 161 753 доларів США, та ще 97 000 доларів США депутат зберігає готівкою. Дружина нардепа позичила третім особам ще 178 000 доларів США. В сім’ї Юрія Солов’я два авто: депутат їздить на седані Nissan Teana, а дружина на кроссовері KIA Sportage.

Скільки заробили брати Шевченки на Буковелі?

Загалом обидва брати-нардепи Шевченки до політичної кар’єри працювали над розвитком найбільшого гірськолижного курорту України – туристичним комплексом “Буковель”. Цей бізнес тісно пов’язаний з Ігорем Коломойським, оскільки ТОВ “Скорзонера”, яке володіє туристичним комплексом, в співзасновниках має фірму дружини Олександра Шевченка – ТОВ “Галичина-Цукор”.

Брати Шевченки на двох заробили цьогоріч 33 689 901 грн. Обидва депутати позафракційні, обрані на мажоритарних округах.

Олександр Шевченко обирався в 2014 році під прапорами БПП “Солідарність”, однак в 2015 році вийшов з фракції та невдало включився у виборчу гонку за крісло міського голови Івано-Франківська разом з місцевим УКРОПом. Молодший брат – Віктор став депутатом нещодавно. Він на проміжних виборах на 85 виборчому окрузі вирвав перемогу влітку 2016 року в брата міністра палива та енергетики – Сергія Насалика.

Старший брат Олександр Шевченко з дружиною за рік отримали 29 725 392 грн.

Левову часту сімейних доходів принесла дружина – Тетяна Шевченко. 19 595 100 грн вона отримала від підприємницької діяльності – вона є засновником ТОВ “Галичина-цукор”.

Сам же нардеп отримав позику у розмірі 4 515 550 грн. Готівкою зберігає 420 000 доларів США. Дружина отримала позику у розмірі 5 489 053 грн. у керівника компанії “Скорзонера” Романа Родзоняка.

Примітно, що сім’я Олександра Шевченка позичила 17 184 900 грн третім особам.

До цінного рухомого майна Олександр Шевченко відніс 6 своїх дорогих годинників, каблучку та годинник дружини. О. Шевченко орендує в ТОВ “ПБС” два офіси в Івано-Франківську, в яких розміщена його громадська приймальня, ще один офіс Шевченко орендує в Києві. Його ж дружина є власником трьох земельних ділянок в Івано-Франківській області та співвласником квартири в Івано-Франківську.

У ТОВ “Скорзонера” депутат орендує не лише житло, а й автомобіль – позашляховик Toyota Sequoia.

Молодший брат Віктор Шевченко загалом заробив 4 155 693 грн, при чому лише понад 30 000 грн – це зарплата (в минулому році Віктор Шевченко не був депутатом, а став ним лише в вересні 2016 року), 1 469 778 дохід від підприємницької діяльності. До обрання молодший Шевченко керував ТОВ “Бугіль”, співзасновником якого є також Ігор Коломойський та ТОВ “Амбіком”. Дружина отримала дохід від підприємницької діяльності у розмірі 2 625 023 грн. Вона є співзасновницею двох підприємств: ТОВ “Коломияміськбуд” та ТОВ “Медичний центр доктора Бубновського 10”.

У власності Віктора Шевченка 3 земельні ділянки в Івано-Франківську та селі Яблуниця, житловий будинок та квартира в Івано-Франківську. До декларації також внесено два дорогих годинники та два позашляховика вартістю у майже мільйон гривень.

Цікаво, що коштів у валюті ні на банківських рахунках, ні готівкою Віктор Шевченко не зберігає. В готівці зберігає 850 630 грн. та 6902 грн на банківському рахунку.

У новоспеченого депутата два транспортних засоби – седан Lexus ES 350 та позашляховик Toyota Highlander

Найбідніші нардепи Прикарпаття

Уже вдруге обраний нардепом “фронтовик” Анатолій Дирів задекларував 279 000 грн. Очевидно, обранець не довіряє банкам і гроші тримає лише готівкою. Сам Дирів здекларував в готівці 109 000 грн, а дружина 170 000 грн. Окрім того, у володінні обранця три колекції – марок, книг та нагород (значків і медалей), вартість яких в декларації не вказана.

Цікавим фактом є те, що нардеп уточнював свою декларацію. У другій він додав ще дві квартирив смт Брошнів-Осада, які належать Диріву Борису Івановичу – очевидно батькові. Батько володіє ПП “Люкс”, яке займається паралельно лісозаготівлею та оптовою торгівлею м’ясопродуктами. Сам нардеп квартир не має, володіє лише нежитловим приміщенням у смт Брошнів-Осада, має 5% власності на приміщення бетонно-розчинного вузла та користується готельним номером в м. Києві.

Дружині належить лише гараж у м. Червоноград на Львівщині. У деклараціях за 2014 та 2015 роки члени сім’ї депутата не заробили жодної гривні, хоча дружина досі зареєстрована як ФОП. Також у декларації за 2014 рік жодного нерухомого майна в родини не було.

З рухомого майна у сім’ї лише автомобіль дружини – Hundai Santa FE 2013 року випуску. Наразі таке авто коштує близько 30 000 доларів США. В 2014 році у володінні обранця був ще автомобіль Hundai Tucson 2006 року. Судячи з нової декларації – проданий за 140 000 грн.

Ще один представник Народного Фронту коломиянин Юрій Тимошенко є найбіднішим народним депутатом з Прикарпаття. За рік він заробив майже 80 000 грн, ще 16 000 заробила дружина. У власності нардепа дві земельні ділянки у м. Коломия в Івано-Франківській області, там же об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок, площею у 138 метрів квадратних. В Києві депутат живе на орендованій квартирі.

Проте, у 2014 році в декларації депутата фігурувало дві квартири – площею 100 і 80 метрів квадратних. Цьогоріч, він їх в декларацію не вніс, також не вказаний дохід від відчуження нерухомого майна.

Автомобілів Тимошенко не декларував.

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