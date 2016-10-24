Де знайти гроші на власну справу: досвід ветерана АТО. ВІДЕО

Дві тисячі бізнес-ідей АТОвців держава вже втілила у життя. Один з ветеранів АТО розповів, як отримати гроші на власну справу та реалізувати свої мрії.

“Приїхав після війни, я не міг себе змусити працювати на когось”, – каже демобілізований сержант Андрій Галаха, що відкрив сімейний бізнес у Мукачево з продажу сонцезахисних систем, передає канал “2+2“.

Після демобілізації Андрій кілька місяців не міг звикнути до мирного життя. Однак згодом вирішив почати власну справу, незважаючи на всі труднощі.

Допомогу колишньому бійцеві надала держава, надавши фінансову підтримку у розмірі 55 тисяч гривень.

За словами заступника голови Державної служби зайнятості Сергія Кравченка, таку допомогу може отримати будь-який безробітний. Але для цього він має мати ідею – бізнес-план, – та хист до підприємництва.

Розмір виплати залежить від зарплати на попередньому місці роботи та від сплати єдиного соціального внеску.

“Написав бізнес-план, захистили його в Центрі зайнятості, надійшли через два-три тижні гроші – сума була 55 тисяч гривень”, – розповідає про свій досвід отримання допомоги Андрій.

За місяць магазин сім’ї Галавахів вже набув популярності.

“Ми вже відбили орендну плату, ми вже, в принципі, в прибутку”, – зазначає підприємець.