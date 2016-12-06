Де в Україні найдорожчі і найдешевші продукти

Ціни в різних регіонах змінюються нерівномірно. Найдешевше сало – в Житомирській області. Там за кілограм в середньому просять 30 грн. Найдорожче – в Київській – 62 грн.

Найдешевшим молоком може похвалитися Тернопільска область – 13,65 грн за літр, найдорожчим – Сумська, де молоко продають в середньому по 16,08 грн. Про це розповів гендиректор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, пишуть Франківчани.

“В якійсь області певні продукти виробляють, а в іншу її завозять. Отже, ціна суттєво відрізнятиметься. Наприклад, найдешевші яйця – в Одеській області – по 18,08 гривень за десяток, а найдорожчі – в Івано-Франківській – по 21 гривні. Дорожчі, бо в регіоні немає відповідних комбінатів“, – коментує експерт.

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На більшість продуктів найбільше зростали ціни в Києві. Найдорожчими регіонами вважають також Одесу та Західну Україну. Найпривабливіші ціни зафіксували у Запорізькій області.

“Ціни на борошно, макарони, хліб найбільш рівномірні по всій країні. Найдорожчі регіони – найбагатші. Західна Україна представлена тут, бо люди отримують перекази грошей з-за кордону”, – уточнює Дорошенко.

Цитрусові продовжують дешевшати через надлишок їх на ринку. Така тенденція протримається недовго.