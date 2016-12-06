Чотирьох членів угруповання, які здійснювали розбійні напади на Прикарпатті, засудили до довічного ув’язнення

Вищий спеціалізований суд України залишив без змін вирок Івано-Франківського міського суду та ухвалу апеляційного суду щодо семи членів організованої групи, які здійснювали розбійні напади та умисні вбивства на території Івано-Франківської, Київської та Житомирської областей.

Судові розгляди щодо них тривали з 2010 року, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу прокуратури Івано-Франківської області.

Так, чотирьох членів організованої групи засуджено до довічного позбавлення волі, двох — до 13 років та одного — до 12 років ув’язнення.

Як повідомив начальник відділу прокуратури Івано-Франківської області Микола Ільницький, прокуратура довела вину семи членів угрупування та підтвердила законність вироку першої інстанції у Вищому спеціалізованому суді.

Вказані злочинці впродовж 2003-2009 років вчинили 4 умисні вбивства, 7 розбійних нападів та заволоділи майном на понад 222 тис. грн.