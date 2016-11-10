Чотири “моделі” порно-чату на Прикарпатті сидітимуть під домашнім арештом, – прокуратура

На Прикарпатті обрали запобіжний захід чотирьом “моделям” порно-чату.

Івано-Франківським міським судом задоволено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо чотирьох жінок, яких підозрюють у виготовленні, збуті та розповсюдженні відеопродукції порнографічного характеру.

Про це “Дзеркалу Коломиї” повідомили у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області.

Так, у рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст. 310 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України в Івано-Франківську викрито дві онлайн-студії, де незаконно виготовляли відеопродукцію порнографічного характеру.

Установлено, що організаторка і три співучасниці, зареєструвавшись в якості веб-моделей на одному із сайтів, приймали замовлення від користувачів цього ресурсу в режимі “онлайн”, виготовляли, розповсюджували та збували за своєї участі відеопродукцію порнографічного характеру .

Наразі всім чотирьом повідомлено про підозру у вчинені вказаного кримінального правопорушення та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснює прокуратура Івано-Франківської області. За вказане правопорушення їм загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.